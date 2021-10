Segundo informações da Polícia Civil, a motorista do ônibus relatou que trafegava sentido Pindorama a Ariranha (SP) quando o carro, que seguia no sentido oposto, invadiu a faixa contrária.

De acordo com a polícia, Robson Henrique Correa Alencar morreu no local. A motorista e os passageiros do ônibus não ficaram feridos.