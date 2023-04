Jovem de 25 anos morre ao sofrer acidente de moto em avenida

Um jovem de 25 anos morreu depois de sofrer um acidente de moto na noite desta última quinta-feira, (13/04/2023), em Ibirá (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Wellington Fernando de Oliveira seguia pela avenida Mário Carvalho Filho, por volta das 22h50, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria perdido o controle a direção e sofrido uma queda. Ele chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas infelizmente acabou não resistindo.

O corpo de Wellington foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e deverá ser enterrado neste sábado (15/04), em Ibirá. As causas do acidente deverão ser investigadas. Gazeta do Interior