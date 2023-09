POLÍCIA MILITAR ENCONTRA VEÍCULO FURTADO

Na tarde desta quinta-feira, dia 28, policiais militares de Castilho, em patrulhamento de Atividade Delegada, foram solicitados por morador da cidade, que fora vítima de furto de veículo no período matutino, relatando que havia recebido informações do paradeiro de seu veículo, Fiat Argo, próximo ao córrego do Moinho pela SP V08, estrada vicinal que liga Castilho a Nova Independência.

Prontamente a equipe, juntamente com a vítima, iniciou buscas na estrada vicinal mencionada e, algum tempo depois, localizaram o veículo ao lado da via, caído na canaleta de escoamento de água, apresentando avarias no para-choque e paralamas dianteiros, ambos os pneus e barra de direção, pneu traseiro esquerdo e farol.

Foram feitas diligências pelas imediações, mas o autor do furto não foi localizado.

Um celular Samsung, que não pertencia à vítima, foi encontrado no interior do veículo e apreendido.

O local foi preservado para a perícia técnica e ao final dos trabalhos o veículo foi entregue ao seu legítimo proprietário.

