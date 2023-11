PM prende suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver em Meridiano

No último domingo (26), policiais militares da 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante um indivíduo pelo crime de Ocultação de Cadáver e Suspeita de Homicídio na cidade de Meridiano.

Após receberem um chamado sobre o desaparecimento de uma pessoa, as equipes policiais iniciaram uma operação de busca, recebendo informações de que o desaparecimento poderia se tratar de um homicídio. Durante o patrulhamento, abordaram um homem que demonstrou extremo nervosismo e acabou confessando o crime e sua participação nele. Na residência do suspeito, foi descoberta uma cova escondida sob uma estrutura de piscina, onde o corpo da vítima estava enterrado. O suspeito foi preso e seus direitos constitucionais foram lidos.

Ele admitiu ter usado entorpecentes no dia do crime, que ocorreu em sua casa. Um possível coautor do crime foi identificado nesta data. Uma faca, utilizada no crime, foi apreendida e encaminhada junto com outras provas ao Plantão Policial de Fernandópolis, onde o suspeito permaneceu à disposição da justiça.

Ontem o segundo suspeito de participar dos crimes foi localizado e detido pela Polícia Militar na data de ontem, porém após os registros na delegacia, foi liberado e responderá em liberdade. RN: