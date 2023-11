Cena fofa e inusitada foi registrada na manhã de segunda-feira (27) e surpreendeu os funcionários

Nem mesmo os animais estão aguentando as altas temperaturas dos últimos dias. Um casal e 14 filhotes de marreca-cabocla, uma ave silvestre, foram flagrados nadando na piscina semiolímpica do Sesc em São José do Rio Preto (SP). Fofa e inusitada, a cena foi registrada na manhã desta segunda-feira (27) e surpreendeu os funcionários.