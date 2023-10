Na manhã desta segunda-feira, 09 de outubro de 2023, um trágico acidente foi registrado na vicinal Luiz Carlos Brandolezzi, estrada que interliga as cidades de Bady Bassitt e Potirendaba, no estado de São Paulo. Um automóvel Gol, de placas oriundas de Bady Bassitt, colidiu violentamente contra uma árvore.

O motorista do veículo, identificado como J.R.J., de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. Estavam no automóvel outros dois passageiros, com 31 e 56 anos, que foram imediatamente encaminhados ao Pronto Socorro de Bady Bassitt. Até o momento, as informações acerca do estado de saúde de ambos não foram divulgadas.