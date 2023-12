Ladrão é preso após 2 roubos contra mesma vítima em Valentim Gentil

Polícia Civil de Valentim Gentil identificou e prendeu o acusado de praticar os assaltos

A Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu um homem acusado de praticar dois roubos contra a mesma pessoa. A ação foi em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela comarca de Votuporanga contra o ladrão apontado pela prática de dois roubos na cidade, sendo o primeiro no dia 11/12 e o segundo no dia 15/12, ambos contra a mesma vítima.

No primeiro crime, o indiciado abordou a vítima em via pública e mediante violência/ameaça exercida com uma barra de ferro subtraiu um automóvel e um aparelho celular. O carro foi localizado abandonado em uma rua da cidade.

Dias depois, o mesmo autor invadiu a residência da vítima e mediante grave ameaça subtraiu alguns objetos no local. A polícia civil tomou conhecimento dos fatos somente no dia 18/12, ocasião em que a vítima registrou ocorrência dos crimes. No mesmo dia, o SIG de Valentim Gentil esclareceu a autoria e elaborou o relatório de investigação, o qual foi robustecido com o reconhecimento fotográfico feito pela vítima.

Diante dos elementos informativos colhidos, foi pedida a prisão temporária do suspeito, sendo o pleito acolhido pelo poder judiciário e a ordem de prisão foi cumprida pela equipe da localidade. O capturado foi apresentado à delegacia de Valentim Gentil, ocasião em que foi interrogado e posteriormente encaminhado à CPJ de Votuporanga, ficando à disposição da justiça.