NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: mulher é encontrada morta dentro de sua residência no centro de Votuporanga

Uma mulher entre 40 e 45 anos de idade, foi encontrada morta dentro de sua residência na noite desta segunda-feira, 9, no centro de Votuporanga.

Conforme as primeiras informações, a mulher morava sozinha em sua residência e familiares sentiram a sua ausência quando foram ao imóvel e a encontraram já sem vida.

Imediatamente, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito no local. As Polícias Civil e Militar foram até o imóvel localizado na rua Mato Grosso – entre as ruas Amazonas e São Paulo para as diligências necessárias. O delegado plantonista da Central de Flagrantes esteve no local e já iniciou imediatamente a investigação para apurar as causas da morte.

Ainda não se sabe o que teria ocasionado a morte, apenas exames periciais e o trabalho de investigação poderão apontar as causas. O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para o exame necroscópico.

VOTUNEWS