Menino de 15 anos mata o padrasto a facadas em Birigui

Um adolescente de 15 anos matou o padrasto a facadas na manhã deste domingo (27), em Birigui (SP). O crime ocorreu na casa onde a família morava na Rua Vitorio Manoel Ferretti, Residencial Prado. Alex Bruno da Silva Nunes, 31 anos, foi ferido com vários golpes de faca de cozinha e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O menor fugiu do local após e crime e até a tarde deste domingo ainda não havia sido localizado pela polícia.

De acordo com o que foi apurado, o crime ocorreu após discussão entre enteado e padrasto no final da madrugada deste domingo. A mãe do adolescente e mulher da vítima contou à polícia que Alex Bruno bebia, fazia uso de cocaína e tinha comportamento agressivo contra a família.

Ela contou que o casal brigou durante quase todo o sábado, mas que não houve agressão física. Na noite de sábado, a vítima saiu para ir até um bar e voltou já de madrugada pouco antes do crime. Por motivos a serem esclarecidos, os padrasto e enteado começaram a discutir momento em que o adolescente desferiu as facadas na vítima que caiu na cozinha da casa. Em seguida, o menor ligou para a Polícia Militar pedindo socorro para que socorressem o padrasto e saiu de casa.

A PM acionou o resgate que ainda chegou a levar a vítima até o pronto-socorro municipal. A equipe médica, no entanto, constatou o óbito. A casa foi periciada pelo IC (Instituto de Criminalística) de Araçatuba. Levantamento inicial aponta que a vítima teria sido atingida no quarto da casa antes de cair no chão da cozinha. O laudo pericial deve apontar a dinâmica do crime.