Namorado confessa assassinato e dá detalhes do crime que chocou a região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de São ​José do Rio Preto (SP) deu novos detalhes sobre a morte da médica Thallita da Cruz Fernandes, de 28 anos, que foi encontrada dentro de uma mala no apartamento em que morava, neste fim de semana.

O namorado dela, Davi Izaque Martins Silva, de 26 anos, confessou o crime à polícia, de acordo com o delegado Alceu Lima de Oliveira Junior, responsável pelo caso.

De acordo com o delegado, a intenção de Davi era tirar o corpo de Thallita do apartamento, mas ele desistiu depois que a mala que ele usaria para colocar o corpo da médica rasgar.

“A mala rasgou. O objetivo dele era sair [do apartamento] com o corpo dela dentro da mala, mas como ela estava rasgada, ele não conseguiu. Ele disse que usou cocaína, ecstasy e tomou duas cervejas naquela noite. Uma briga por ciúmes teria começado e durante a discussão ele passou a agredir a médica com facadas. Inicialmente achamos que o crime seria passional, mas percebemos que ele foi patrimonial, porque o rapaz tinha medo de perder a vida mais tranquila que a médica proporcionava a ele”, disse o delegado.

​MENSAGENS

Os dois estavam juntos há três anos, mas o relacionamento se intensificou nos últimos meses, quando ele passou a dormir vários dias seguidos no apartamento. Davi também costumava dar festas no apartamento quando a namorada estava viajando.

O crime foi descoberto após a mãe da médica estranhar a falta de comunicação com a filha na noite de quinta (17) e, no dia seguinte, pedir para uma amiga de Thallita ir até o apartamento.​ A médica dizia que não podia falar porque o dia de trabalho estava muito corrido, mas a amiga afirma que Thallita estaria de folga na sexta-feira e, ao insistir nas perguntas, a médica teria parado de responder.

Desconfiada, ela decidiu chamar a polícia. Davi foi preso noite de sábado, na casa da mãe dele.

A defesa de Davi informou que “se manifestará apenas nos autos processuais”.SBT Interior