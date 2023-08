Uma reunião produtiva marcou o encontro entre o prefeito Jorge Seba e os presidentes do CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo), Mamede Abou Dehn Jr, e da SEARVO (Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Votuporanga), Rafael Salerno, nesta segunda-feira, 21/08.

O presidente em exercício do CREA-SP, Mamede Abou Dehn Jr, também compartilhou sua perspectiva positiva em relação à colaboração. “Estamos entusiasmados com a troca de ideias produtiva que tivemos com o prefeito Jorge Seba. Acreditamos que, ao unir nossos esforços, podemos implementar soluções que beneficiarão não apenas os setores de engenharia e arquitetura, mas toda a comunidade de Votuporanga”, ressaltou Dehn Jr.