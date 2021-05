Frentista é agredida por errar e colocar R$ 3 a mais ao abastecer

Uma frentista teria sido agredida na última terça-feira (18) em um posto de combustível em Taió, em Santa Catarina, após ter errado ao colocar R$ 3 a mais de gasolina em um veículo. A Polícia Militar registrou o caso.

De acordo com desabafo do proprietário do estabelecimento nas redes sociais, a cliente solicitou que o carro fosse abastecido com R$ 20. No entanto, a frentista se enganou e deixou passar, mas avisou no Caixa e, ao dar o troco do dinheiro, não cobrou dos clientes. Ainda assim, ela foi recebida com um tapa no rosto.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. De acordo com o proprietário, a cliente foi identificada e medidas serão tomadas judicialmente.