Polícia localiza motorista suspeita de atropelar e arrastar criança

Uma mulher foi localizada pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (8) após ser suspeita de atropelar e arrastar uma criança de 3 anos no bairro Jardim João Paulo II, em São José do Rio Preto (SP), no último sábado (6). A menina, que sofreu diversas lesões graves, permanece internada em estado grave no Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Localização da suspeita

A família da criança, inconformada com a fuga da motorista após o acidente, iniciou buscas por conta própria e conseguiu identificar o carro e a casa da suspeita no bairro Vale do Sol. A Polícia Civil foi acionada e a mulher foi levada para prestar depoimento na Central de Flagrantes de Rio Preto.

Depoimento e liberação

Após prestar depoimento, a mulher foi liberada pela polícia. As informações sobre o teor do depoimento não foram divulgadas. A mãe da menina, Beatriz Alves, em entrevista à TV TEM, lamentou a atitude da suspeita que, segundo ela, não demonstrou arrependimento.

Detalhes do acidente

O atropelamento ocorreu na tarde do sábado (6), quando a menina estava brincando na calçada em frente à casa onde mora com a tia e avó. Segundo a tia, a criança foi atingida pelo carro e arrastada por cerca de seis metros. A motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Estado de saúde da criança

A menina foi socorrida pela família e levada à UPA Jaguaré, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o HCM. Ela teve a perna quebrada, o crânio amassado e precisou passar por cinco cirurgias. A criança permanece internada em estado grave, mas estável.

Investigação

O caso está registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A investigação será conduzida pelo 3º Distrito Policial.