Acidente grave mata homem e mulher na Assis Chateaubriand

Duas pessoas morreram em um grave acidente na tarde desta quinta-feira (18/08/2022), na rodovia Assis Chateaubriand, entre São José do Rio Preto e Guapiaçu (SP).

Segundo informações de testemunhas, um homem e uma mulher, caíram de uma moto e acabaram sendo atropelados por um veículo que vinha logo atrás. Equipes de resgate foram acionadas, mas os dois morreram no local.

A perícia esteve no local e as causas do acidente serão investigadas. A identidade das vítimas não foi divulgada.