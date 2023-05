Investigador da polícia é esfaqueado durante cumprimento de mandado

Um investigador da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi esfaqueado por um traficante de drogas de 23 anos, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, no bairro Cristo Rei.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima de 42 anos e mais três investigadores foram até a casa do suspeito cumprir o mandado quando, durante a vistoria no imóvel, o criminoso soltou um cão da raça pitbull que avançou nos policiais.

Nesse momento, ainda de acordo com a polícia, o traficante pegou uma faca e atacou o investigador com vários golpes pelo corpo. Os outros dois policiais atiraram contra o agressor e o cão. Os dois morreram no local.

A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital de Base, onde passou por cirurgia e continua internada.

A Polícia Civil informou que o investigado tinha uma doença terminal. Na casa dele foram apreendidas várias porções de drogas. SBT Interior