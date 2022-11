Idoso de 62 anos é preso após espancar esposa acamada

Um idoso, de 62 anos, foi preso em flagrante na noite deste último domingo, (30/10/2022), depois de espancar a própria esposa, de 60 anos, que é acamada. Casados há 45 anos, ela conta que sofreu um AVC e não consegue se locomover.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para os policiais que tinha sido agredida com tapas, socos, puxões de cabelos, além de ter sido jogada no chão. Ela afirma que esta não é a primeira agressão sofrida.

Casada com o indivíduo há 45 anos, a mulher relata que tem epilepsia, sendo que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o qual lhe deixou com dificuldades de mobilidade e da fala, estando acamada e fazendo o uso de cadeira de rodas. Ela afirma ainda que o marido cuida dela durante a semana, porém, aos finais de semana ingere bebida alcoólica e fica muito agressivo e violento.

Questionado pelos policias, ele negou os fatos, porém, a vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e precisou ser levada para o Hospital de Potirendaba, onde passou por cuidados médicos. Uma filha do casal, que mora em outro estado, foi comunicada sobre o fato pela cuidadora da idosa, que agora passará a cuidar da mãe, segundo o BO.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Cedral (SP) e o autor foi preso em flagrante, permanecendo preso à disposição da justiça. Ele responderá por lesão corporal e violência doméstica.

Gazeta do Interior