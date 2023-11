Caso teria acontecido no carro durante um passeio

Segundo a Polícia Militar, a mulher procurou os policiais depois de ter sido convidada pelo ex-namorado da tia para ir até Mendonça, fazer um passeio e tomar uma cerveja. Durante o trajeto, a vítima teria sido forçada a manter relação sexual com o suspeito, dentro do veículo onde eles estavam.

Ainda de acordo com a PM, a vítima estava bastante desorientada quando buscou ajuda da corporação e com sinais de embriaguez. Também tinha uma lesão leve no pescoço. O suspeito não foi localizado.