Pai e filho condenados por tentativa de assassinato são presos

Um pai e um filho, condenados pela tentativa de assassinato de um policial militar em 2020, dentro do Hospital de Potirendaba (SP), foram presos nesta segunda-feira (24) pela Polícia Militar.

O crime aconteceu no dia 10 de maio de 2020, durante o atendimento de uma ocorrência no hospital. Os dois homens, de 23 e 45 anos na época, tentaram matar dois policiais militares com uma faca e também com a arma de um dos PMs.

Em agosto de 2023, após julgamento por júri popular, os acusados foram condenados a 8 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio contra um dos policiais. Eles foram absolvidos da tentativa de assassinato do outro policial e estavam recorrendo da decisão em liberdade.

As prisões ocorreram após esgotadas as tentativas de defesa. O filho foi preso em casa, no bairro Morada do Sol, por volta das 9h50. Já o pai foi detido na residência dele, no bairro Vila Scarpelli, por volta das 11h10.

Ambos os condenados foram encaminhados para o sistema prisional, onde cumprirão suas penas em regime fechado.

