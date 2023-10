Motociclista de 28 anos é internado em estado grave após acidente

Um homem de 28 anos foi internado em estado grave após sofrer um acidente de trânsito, ontem (30/90), na Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo a PM, a vítima não tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O acidente foi registrado no cruzamento das ruas João Urias Gomes e Maria Molinari.

Segundo a polícia, o motociclista não respeitou o sinal de pare do semáforo e bateu na lateral de um carro. Ele caiu no chão e ficou imóvel na pista. O motorista do automóvel prestou informações para a PM.

A vitima foi socorrida por uma ambulância do SAMU, foi entubadoa pela equipe e levada ao Hospital de Base.

O motorista do carro foi ouvido. O caso será investigado pela Polícia Civil. SBT Interior