Orçamento Municipal de Votuporanga para 2024: Previsões e Desafios

Prefeitura projeta crescimento moderado em meio à crise nacional, o desafio de conciliar as demandas da população com os recursos disponíveis em Votuporanga

A Prefeitura Municipal de Votuporanga divulgou as estimativas para o Orçamento Municipal de 2024, revelando um montante total de R$ 628.406.000,00 (seiscentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e seis mil reais) a serem direcionados para a gestão do município. Esse valor representa um aumento de aproximadamente 8,1% em relação ao orçamento de 2023, que foi de R$ 581.295.000,00 (quinhentos e oitenta e um milhões, duzentos e noventa e cinco mil reais).

Do total previsto para 2024, a maior parte, R$ 485.074.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, setenta e quatro mil reais), será destinada à Prefeitura Municipal e suas secretarias, visando manter a máquina administrativa em pleno funcionamento. Outros R$ 7.536.000,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil reais) correspondem ao repasse obrigatório à Câmara Municipal, conhecido como duodécimo, para custear as atividades legislativas.

O VOTUPREV, sistema de previdência municipal, receberá uma parcela de R$ 58.296.000,00 (cinquenta e oito milhões, duzentos e noventa e seis mil reais), visando garantir os benefícios previdenciários aos servidores públicos locais. Além disso, a Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga (SAEV) está prevista para receber um aporte de R$ 77.500.000,00 (setenta e sete milhões e quinhentos mil reais), visando a manutenção e expansão dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico na cidade.

Vale ressaltar que a previsão orçamentária para 2024 foi elaborada considerando principalmente os índices de inflação e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), sem projetar um crescimento econômico significativo no município. Isso ocorre em meio à crise econômica que o Brasil enfrenta, e a administração municipal optou por adotar uma abordagem conservadora na estimativa de receitas.

O projeto de Orçamento Municipal de 2024 foi assinado pelo prefeito e será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. Esse é o momento em que os vereadores podem apresentar emendas ao projeto, propondo alterações nas rubricas orçamentárias e inclusões que considerem necessárias para atender às demandas da comunidade. Portanto, o orçamento municipal desempenha um papel fundamental na definição das políticas públicas e na alocação de recursos para as áreas prioritárias do município.

Neste contexto desafiador, a gestão pública de Votuporanga busca equilibrar as demandas da população com as limitações financeiras impostas pela conjuntura nacional, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficiente e transparente para o bem-estar da comunidade votuporanguense. Rony Paz/Votumais