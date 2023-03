Polícia prende mais um envolvido em morte de motorista de aplicativo

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (29) mais um suspeito por participação na morte do motorista de aplicativo Glauber Humberto Florentino, de Araçatuba, cujo corpo foi encontrado enterrado em um canavial em Bento de Abreu no último dia 12. O homem preso hoje é irmão do outro acusado, preso desde o dia do encontro do cadáver. As informações são do portal RP10.

As revelações dos novos detalhes que surgiram durante as investigações e resultaram na prisão do novo suspeito, com base em um mandado de prisão temporária, serão informadas durante entrevista coletiva da Polícia Civil à imprensa na manhã desta quinta-feira pelos delegados da Deic, Paulo Natal e Rodolfo Carlos de Oliveira. Eles irão revelar o real motivo do crime. Um terceiro homem também foi preso por participação no mesmo crime.

O primeiro homem, que foi preso no dia 12 de março, confessou o crime. Até então o motorista de aplicativo Glauber Florentino estava desaparecido. Após confessar o crime, ele levou os policiais até um local de difícil acesso, onde havia enterrado a vítima após atacá-la com golpes de taco de beisebol e colocar medicamentos em sua boca.

A Polícia não descarta a hipótese de Florentino ter sido enterrado ainda vivo, porque ele estava com os dois braços para fora da cova. Devido ao tempo que havia passado, os membros encontravam-se em estado de decomposição e parcialmente consumido por pássaros.

Na versão contada no dia, o autor pres disse que havia conhecido a vítima em um site de relacionamento, e por lá marcaram um encontro. Seria a segunda vez que eles se viram pessoalmente.

Segundo ele, no dia do encontro, marcado em Bento de Abreu, onde o autor já tinha residido, ambos se desentenderam. A vítima havia pedido para o autor vender o carro, um Ecosport, para ele não ter que dividir um ex-companheiro com quem tinha convivido por 12 anos e estava separado.

Com o desentendimento, segundo o autor, ele deu um soco em Florentino, o qual perdeu o sentido, e foi levado até um canavial. Quando percebeu que ele estava acordando, passou a agredí-lo com golpes de taco de beisebol, e depois enterrou a vítima, antes de fugir.

Quando a polícia chegou até o acusado, o carro da vítima já tinha sido vendido, mas foi encontrado e apreendido. O celular, um iPhone avaliado em quase R$ 10 mil, estava desaparecido, mas o homem passou as informações para sua advogada, que levou a polícia até o local e encontrou o aparelho.

Os desdobramentos do caso serão repassados nesta quinta-feira (30) pela polícia durante coletiva de imprensa.