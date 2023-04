Quadrilha de estelionatários que agia na região é desmantelada em GO

A primeira fase de uma Operação deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto (SP) no Estado de Goiás, desmantelou uma quadrilha especializada de estelionatários em aplicar golpes na cidade de Rio Preto e região. O trabalho foi feito durante toda a semana passada. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (17).

Segundo a Polícia Civil, os criminosos se passavam por parentes das vítimas e, com um número de telefone diverso, pediam dinheiro emprestado, causando prejuízos financeiros às pessoas.

Investigações realizadas pela DIG que começaram com uma ocorrência, foram desvendando o esquema e, com o avanço dos trabalhos, foram descobrindo centenas de vítimas em SP e em outros estados.

Ainda segundo a polícia, as investigações apontaram que a organização criminosa era de Goiás. Após a identificação dos envolvidos, a Polícia Civil pediu 19 mandados de busca, além de representar pela prisão de 3 membros do bando.

Uma das pessoas identificadas e presa, foi a proprietária de uma loja de celulares em Goiânia (GO), que era responsável pela habilitação de várias linhas em nomes de terceiros, para que a quadrilha pudesse operar. Outros dois membros detidos eram responsáveis por entrar em contato com as vítimas e aplicar os golpes.

Foram identificadas ainda 17 “laranjas” que cediam suas contas bancárias para a quadrilha e ficavam com uma parte dos lucros. Essas pessoas serão indiciadas e podem ser presas.

Todo material apreendido será analisado para identificar provas de autoria e materialidade, bem como identificar mais vítimas e/ou outras pessoas envolvidas no esquema.

SBT Interior