Um homem, de 57 anos, foi enganado por estelionatários e teve um prejuízo de R$ 5 mil com o ‘golpe do nudes de adolescente’.

Ele esteve na Central de Flagrantes de Rio Preto, na noite desta segunda-feira, 4, onde disse que no último dia 2 recebeu uma solicitação de amizade de uma mulher no Facebook e começou a conversar com ela.