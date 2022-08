Rapaz sem CNH e alcoolizado é preso após colisão em rodovia

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um rapaz de 22 anos foi preso neste domingo, dia 31 de julho, após colidir o veiculo que dirigia contra uma caminhonete onde estava um idoso de 71 anos. O fato ocorreu no Km 2 da rodovia Antônio Faria em Fernandópolis.

O rapaz, morador em Macedônia, estava em VW/Gol que acabou batendo de frente contra a Toyota/Hilux. Ele sofreu um corte em uma das pernas, sendo socorrido por uma unidade do Samu e levado a UPA.

Já o idoso sofreu uma pancada no tórax, também foi socorrido e encaminhado consciente a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Na audiência de custódia o juiz manteve a prisão do rapaz que no momento do acidente estava sem CNH e alcoolizado, sendo levado a Penitenciária de Paulo de Faria.

Região Noroeste