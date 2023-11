Vítima de 17 anos disse que o suspeito tentou a agredir na cabeça com um facão e, para se defender, ela colocou as mãos sobre a lâmina. B.O. por lesão corporal foi registrado no domingo (19)

“Eu realmente não sei o que passou pela cabeça dele. Estou em choque até agora, com medo de sair no portão da minha casa ou solicitar outras corridas por aplicativo. Eu sofri muito com a dor, a cena nunca mais vai sair da minha mente”, relatou a adolescente. O motorista, por sua vez, também registrou B.O por ameaça e afirmou que as jovens não resolviam o destino final e, por isso, pediu que elas descessem do carro. Contudo, ele relata que elas se negaram a sair do veículo, além de estarem ingerindo bebidas alcóolicas.