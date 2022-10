Polícia Militar fecha ‘indústria’ do tráfico em Votuporanga

Boca de fumo funcionava no bairro Paineiras e, no local, os policiais flagraram dois “funcionários” atuando na produção de drogas

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante com mais de 20kg de maconha, que estavam divididos em 18 tijolos e meio, além de 1kg de pasta base de cocaína e lança-perfume. No local, os policiais ainda flagraram dois “funcionários” atuando quase que em uma escala de “produção industrial” do tráfico, no momento em que realizavam a embalagem da droga.

De acordo com a ocorrência, a polícia realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Paineiras, quando viu um suspeito, que ao perceber a movimentação da polícia correu para dentro de uma casa, a qual ele foi visto no quintal.

Os militares realizaram a abordagem e encontraram uma bolsa de viagem, no interior da qual estavam escondidos 18 tijolos e meio de maconha, além de tijolo de pasta base de cocaína, porções de maconha e cocaína, balanças de precisão e material para embalagem das drogas.

Os policiais surpreenderam ainda outras duas pessoas no imóvel, constatando que um dos homens manipulava uma embalagem plástica de ração animal, que estavam dividindo em porções dois tijolos de maconha.

No local também foram apreendidos celulares e outras provas materiais da prática do crime de tráfico de drogas. O ‘dono’ do ponto de tráfico foi preso e levado à Central da Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.

A polícia realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Paineiras, quando flagrou o homem com a droga

(Foto: Divulgação)

Fonte: Jornal A Cidade Votuporanga