Droga estava escondida no fundo falso de uma carreta que circulava sem carga em rodovia de Mirante do Paranapanema (SP).

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) um homem que transportava mais de uma tonelada de maconha escondida no fundo falso de uma carreta. O flagrante aconteceu na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Mirante do Paranapanema, na região de Presidente Prudente (SP). O caso foi registrado na última segunda-feira (13/5).

A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto de combate ao crime organizado, com foco no tráfico de entorpecentes. Policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária e agentes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal, que faziam o patrulhamento da rodovia desconfiaram de um caminhão semi-reboque com placas do Paraguai que circulava sem carga.

Ao realizarem a abordagem, os policiais vistoriaram a carroceria do veículo e encontraram um fundo falso com mais de uma tonelada de maconha, separada em tijolos.

O motorista do veículo, de 25 anos, foi detido no local e encaminhado à sede da Polícia Federal de Presidente Prudente, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. Ele disse que receberia R$ 5 mil para pegar a droga em Ponta Porã (MS) e entregar em Maringá (PR).

No total, o entorpecente pesou 1.107,300 quilos.