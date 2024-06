Adolescente de 17 anos é apreendido por tráfico de drogas

Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na última sexta-feira (28), acusado de tráfico de drogas no bairro Remanso dos Coqueiros, em Bady Bassitt.

O que chamou a atenção das autoridades foi que o jovem anunciava a venda de entorpecentes através de publicações no Instagram. Após investigação, policiais militares, com apoio do Canil da PM, foram até a casa do suspeito. No local, encontraram diversas porções de maconha escondidas dentro de um cofre, além de uma pistola calibre 9mm carregada.

Durante depoimento, o adolescente confessou o crime e disse que a arma pertencia ao seu cunhado. O homem, por sua vez, negou ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, mas foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Vara da Infância e Juventude. A droga, a arma, o cofre, os celulares dos envolvidos e anotações relacionadas ao tráfico também foram apreendidos pela polícia.