Homem é preso por porte ilegal de arma em Populina

No dia de ontem (11) policiais militares do 1° Gp PM da 1ª Cia do 16º BPM/I – Populina prenderam indivíduo em flagrante por porte de arma ilegal e munições.

Em deslocamento de Populina a Turmalina, pela Rodovia Léo Lucchesi Km 01, a equipe visualizou um veículo Monza saindo do interior do canavial da fazenda Nossa Senhora Aparecida, que chamou a atenção devido o horário e o local, onde não ocorre trânsito de veículo particular.

Foi realizado a abordagem e se constatou no banco traseiro do veículo uma espingarda calibre 28.Na revista pessoal foram localizados 02 cartuchos intactos no bolso da camisa, bem como a espingarda estava carregada com um cartucho e sua numeração suprimida.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.