Quando entraram na cidade de Votuporanga, o condutor percebendo que estava sendo acompanhado, entrou por uma estrada de terra situada na Av. República do Líbano e lá abandonou o veículo, se embrenhou numa mata ciliar existente no local, não sendo possível a sua localização.

Dentro do carro foi constatado que haviam 16 galões contendo aproximadamente 640 litros de diesel. Cientes do possível receptador, bem como do local onde o mesmo estaria armazenando os galões, a equipe, juntamente com o Comando de Grupo de Patrulha, se deslocou até o endereço, abordando o proprietário.