Mulher procurada pela Justiça é presa pela PM em Votuporanga

Na noite de ontem (11), policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam mulher procurada da Justiça.

Durante o patrulhamento pela cidade, exercendo atividade delegada, na prevenção de furtos, roubos e outros ilícitos, sendo que no bairro Célio Honório Júnior, a equipe policial avistou uma mulher, conhecida nos meios policiais, no interior da garagem de sua residência.

Ao notar a presença policial, adentrou para o interior da casa no intuito de se esconder, porém a equipe ciente que a mesma estava procurada pela justiça com pena imposta de 8 anos e 10 meses pelo crime de tráfico de drogas e associação, desembarcou realizando contato com seu amásio, onde ao ser informado que os policiais haviam visualizado a procurada na garagem da residência o mesmo chamou sua companheira que retornou, sendo detida.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária permanecendo a mulher à disposição da Justiça.