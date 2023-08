“Encerramos o projeto com a alegria das crianças da Casa da Criança que durante seis meses receberam atividades formativas proporcionadas pelo Palco das Artes”, disse a coordenadora artística e de produção, Tatiana Mucci.

Nesta última apresentação do Palco das Artes, o espetáculo de música e dança tem como principais artistas as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Com movimentos graciosos e cativantes, os jovens dançarinos vão levar o público em uma jornada única pelos diferentes sentimentos e sensações que podem ser experimentados em cima do palco.

Através da dança, os jovens artistas da Casa da Criança irão explorar um mundo de emoções que muitas vezes são difíceis de serem expressadas por palavras. Cada passo, cada movimento, cada gesto irá transmitir uma história única, onde os espectadores poderão se identificar e se conectar de forma intensa com o que está sendo apresentado.

O espetáculo mostrará como o palco é um lugar mágico, onde os sonhos se tornam realidade e onde os artistas se sentem vivos e conectados com sua arte. Será uma experiência inesquecível para toda a família e para todos aqueles que amam a dança, a música e a arte.

Com uma trilha sonora vibrante, o espetáculo promete encantar e emocionar a plateia e, ainda, surpreender com os convidados especiais: Marcio Zarsi, bailarina Tati Mucci, atriz Letícia Mirele e uma incrível performance artística da L7 Escola de Artes de Santa Fé do Sul em nosso palco.

Mais informações sobre o projeto em www.palcoartes.com.br. O evento é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio de Santa Luíza Agropecuária e Açúcar Santa Izabel. E apoio da Prefeitura de Votuporanga e Secretaria da Cultura e Turismo. Com coordenação artística e de produção de Tati Mucci Produções.