A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas, até o dia 18 de agosto, para projetos no segmento Artes Cênicas, na categoria Espetáculo Teatral, para compor a programação da 13ª Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”, que será realizada de 12 a 27 de outubro.

Para esta modalidade são aceitos espetáculos teatrais de no mínimo 35 minutos, não podendo ser stand up comedy e contação de histórias, para apresentações no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” ou locais alternativos.

Poderão habilitar-se para participar artistas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas e físicas (com representação), grupos de teatro do município de Votuporanga, sendo permitida a participação no elenco de atores/atrizes de outras localidades, no percentual máximo de 30% da composição do grupo para a referida Mostra.

Todos os integrantes do grupo deverão apresentar comprovante de residência de pelo menos dois anos no município e comprovante de endereço atual, exceto os 30% de fora.