Recital de piano da Unifev emociona público com canções que resgatam memórias afetivas

Evento beneficente arrecadou alimentos para entidades assistenciais que atendem pessoas com deficiências intelectuais e transtornos do espectro autista

O Centro Universitário de Votuporanga realizou, na noite do último sábado (19/8), o primeiro recital de piano: Memórias, idealizado pela docente da Unifev, a fisioterapeuta e musicista, Kelly Dourado. O evento reuniu admiradores da música clássica em um evento beneficente realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

O recital foi pensado para resgatar memórias afetivas por meio da música, explica a musicista. “Inicialmente o projeto era pequeno, das memórias que eu tinha com meu pai e meu irmão, já falecidos, e que eram e serão para sempre as minhas referências musicais. Então, por meio dessas lembranças, eu quis resgatar as memórias também de outras pessoas, com algumas canções como temas de filmes, histórias de amor, amizade, religiosidade e homenagens a personagens do esporte e da vida pessoal”.

Para o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a Unifev se mantém comprometida em colocar a população em contato com a cultura. “O mesmo cuidado, o mesmo zelo e empenho que a Fundação tem com as questões da educação e do conhecimento, tem também com as da cultura, haja vista os diversos eventos culturais patrocinados pela Instituição, como o 7º Concerto, o Fliv, e agora o Recital”.

“A Unifev tem um compromisso com a cultura, o que está totalmente alinhado com os princípios da Fundação. Continuaremos a apoiar esses eventos para proporcionar entretenimento e inovação à nossa comunidade”, ressalta o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti.

O evento arrecadou alimentos para entidades assistenciais que atendem pessoas com deficiências intelectuais e transtornos do espectro autista. A distribuição dos donativos será na próxima quinta-feira (24/8), no Memorial da Unifev.