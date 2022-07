Show de Maria Rita é anunciado para Fliv 2022

Depois de dois anos on-line, festival retorna de forma presencial com mais de 330 atividades no Parque da Cultura e Assary

O 12ª Festival Literário de Votuporanga – Fliv promoverá mais de 330 atividades culturais e totalmente gratuitas no período de 13 a 21 de agosto. Os detalhes foram apresentados no evento de lançamento realizado na manhã desta sexta-feira (22/7) com a presença de imprensa, autoridades, convidados e transmissão ao vivo em redes sociais.

O show da cantora Maria Rita marcará a abertura oficial no dia 13, a partir das 20 horas, no Palco das Artes, no Parque da Cultura, onde maior parte da programação será executada por nove dias. Também estão previstas rodas de bate-papo com escritores, oficinas criativas, sessões de cinema, espetáculos teatrais, musicais e muito mais. Um espaço no Assary Clube de Campo será utilizado para atividades com o público infantil.

“Depois de dois anos on-line, voltamos para nosso encontro presencial com a maior edição de todos os tempos. Esperamos atrair centenas de pessoas vindas de todo o interior paulista, inclusive caravanas de escolas que já estamos agendando. O Parque da Cultura será nosso principal palco, mas teremos esta extensão ao Assary especialmente para nossas crianças”, destacou Janaína Silva, Secretária de Cultura e Turismo.

Durante o lançamento, a arquiteta Maria Júlia Barbiéri Eichemberg apresentou detalhes da estrutura que terá muitas cores e novidades. “Teremos diversos espaços decorados de forma bem alegre e com uma perspectiva bastante diferente dos anos anteriores”, antecipou.

Ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o prefeito Jorge Seba falou da expectativa para o festival. “O Fliv vem para comemorar, em grande estilo, os 85 anos de Votuporanga (8 de agosto) e, tenho certeza, que marcará a nossa história, após o difícil período da pandemia. Toda a Prefeitura se envolve na realização do festival, mas parabenizo especialmente a nossa Secretaria de Cultura e Turismo”, disse.

O vereador Jura elogiou a iniciativa. “Como cidadão e representante da nossa Casa de Leis neste ato só posso dizer do imenso orgulho que é ter um festival tão completo em nossa cidade que promove a arte para todos”.

A TV TEM, apoiadora do Fliv desde sua criação, foi representada pelo Diretor Executivo, Luiz Ricardo Queiroz. “O evento é reconhecido dentro da Rede Globo como o melhor evento cultural/literário voltado para a garotada, entre todas as nossas afiliadas do Brasil inteiro! Ficamos muito felizes em poder continuar ajudando na promoção desse evento tão valioso para todos nós”, afirmo.

O Fliv terá como homenageado o escritor indígena Daniel Munduruku. A programação tem a curadoria dos escritores Reynaldo Damazio e Janine Rodrigues.

Acompanhe mais detalhes e informações dos preparativos nas redes sociais @flivotuporanga

Fliv 2022

O Festival Literário de Votuporanga é um evento da Prefeitura de Votuporanga com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Programa de Ação Cultural – Proac São Paulo, sob o suporte da Amigos da Arte, promoção da TV TEM, patrocínio da Unifev, Proença Supermercados, LA Hotel e Senac. Em 2021, o Fliv recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para as Artes, após disputar com eventos na categoria Livro, Leitura e Bibliotecas.

A história de 11 anos de realização do Fliv começou com a Feira do Livro de Votuporanga, em 2006. Em 2011, o evento ganha nova roupagem e passa a ser chamado Fliv – Festival Literário de Votuporanga. A partir daí se consolida como um dos maiores eventos multiculturais do Estado, reunindo diversas atividades inteiramente gratuitas, ligadas à literatura, às artes e à cultura. Sua missão principal é formar leitores desde a primeira infância