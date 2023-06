Matrículas Abertas: Escola Municipal de Artes oferece cursos gratuitos de música e teatro

Inscrições podem ser feitas presencialmente ou on-line; início das aulas previsto para o mês de agosto

A Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito”, da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação da Secretaria da Cultura e Turismo, está com matrículas abertas para novos alunos para o segundo semestre. As inscrições seguem até 7 de julho de forma presencial ou on-line por meio do link https://linktr.ee/escolaartesvotu.

Se você é apaixonado por arte, música e teatro, esta é a oportunidade perfeita para desenvolver suas habilidades e explorar seu potencial criativo. São vários cursos com vagas limitadas.

Para Violão serão duas novas turmas: uma com 15 vagas para pessoas a partir de 18 anos e outra com 30 vagas para pessoas com idade entre 10 e 17 anos; Violino serão cinco vagas para pessoas com idade de 10 a 13 anos; Viola de Arco disponível com duas vagas para pessoas a partir dos 14 anos; Violoncelo são cinco vagas a partir dos 14 anos; Contrabaixo Acústico, ofertadas seis vagas a partir dos 15 anos; Iniciação Musical (Flauta Doce) , disponibilizadas 55 vagas para crianças de 8 a 10 anos; Percussão Popular (incluindo Bateria) oito vagas com idade entre 10 e 17 anos e Teatro (iniciação) com 10 vagas a partir dos 16 anos.

O início das aulas está previsto a partir do dia 14 de agosto. Para mais informações o telefone para contato é o (17) 3422-4288. “Acreditamos que a arte é uma forma poderosa de expressão e um meio de transformação pessoal. Nossa cidade oferece uma educação artística de qualidade, sempre incentivando e dando visibilidade aos nossos artistas locais”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

A Escola Municipal de Artes fica na região central, na Rua São Paulo, nº 3546, (antiga Biblioteca), com horário de atendimento das 7h30 às 17h.

Serviço:

Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito”

Endereço: Rua São Paulo, nº 3546 (antiga Biblioteca)

Telefone: (17) 3422-4288

Horário de atendimento: das 7h30 às 17h