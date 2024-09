Testemunhas relataram ter visto um homem ateando fogo no local. O incêndio consumiu pastagens, plantações, uma área de mata nativa com diversos animais, canaviais, sistemas de irrigação, implementos agrícolas, cercas e instalações elétricas, transformando tudo em cinzas. 🔥🌿

A Prefeitura de Parisi enviou um caminhão pipa para auxiliar no combate ao incêndio, juntamente com o Corpo de Bombeiros e caminhões de usinas. No entanto, devido à magnitude do fogo e ao vento que favoreceu a rápida propagação, as chamas só foram controladas no início da noite.

A proprietária mencionou que as árvores de madeira-de-lei da mata continuaram a queimar lentamente durante a noite e até segunda-feira. O incêndio já havia se espalhado para a área próxima ao trevo de Parisi com Álvares Florence, na Rodovia Péricles Belini.

Os moradores da região estão enfrentando uma grave crise: sem água e energia elétrica, e com os motores bomba danificados, não há como retirar água dos poços. Atualmente, a água está sendo fornecida para necessidades básicas através de caminhões pipa da prefeitura. Será necessário um extenso trabalho de reconstrução do sistema elétrico para que os proprietários possam recomeçar suas atividades. 💔🚒 Fatos e Destaques