APTA sediará o encontro “Conversando sobre Silagem no Noroeste Paulista”

O Laboratório Regional de Pesquisa em Parasitologia Animal de Votuporanga do Instituto Biológico/APTA/SAA, juntamente com o Centro de P&D de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do IAC/APTA/SAA, realizará o evento “Conversando sobre Silagem no Noroeste Paulista” no dia 26/04/2024, na unidade da APTA, em Votuporanga.

Coordenado pelos pesquisadores científicos Dra. Giane Serafim da Silva (IB/APTA) Dr. Rogério Soares de Freitas (IAC/APTA) e Dra. Solidete de Fátima Paziani (APTA Regional/APTA), o evento atenderá à demanda regional, e está aberto a produtores rurais da região noroeste paulista e a técnicos atuantes em produção animal.

De acordo com a Dra. Giane, a coordenação do evento elaborou um questionário que, com o apoio da CATI/SAA, foi aplicado a mais de 40 produtores, levantando as principais dúvidas e dificuldades enfrentadas pelos produtores da região, as quais serão abordadas e esclarecidas pelos especialistas no assunto, Prof. Dr. João Ricardo Alves Pereira (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Dra. Solidete de Fátima Paziani (APTA Regional) e Dr. André Luiz Matioli (Instituto Biológico)”