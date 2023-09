Conecta Criança: Fundo Social promove segunda edição no Parque da Cultura

Evento será no dia 12 de outubro e conta com apoio da Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM e Jornal A Cidade e de todas as Secretarias Municipais

Para celebrar e agitar o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, a Prefeitura de Votuporanga promoverá – gratuitamente nesta data – a segunda edição do “Conecta Criança”, das 15h às 19h, no Parque da Cultura.

A festa será realizada pelo Fundo Social, presidido pela primeira-dama Rose Seba, com o apoio da Saev Ambiental, Unifev, Rádio Cidade 94,7 FM e Jornal A Cidade, além da participação de todas as Secretarias Municipais.

Rose Seba comenta sobre a edição 2023 do evento, que estará em novo local. “Ano passado nossa primeira festa foi na Concha e foi um sucesso e, este ano, para oferecer um espaço ainda maior, vamos realizá-la no Parque da Cultura, que é nosso tradicional cartão postal. Um ambiente agradável que sempre reúne famílias e grupos de amigos para momentos de lazer e cultura, então vamos aproveitar esse hábito do cidadão votuporanguense e fazer nossa festa com muita música, diversão e animação para celebrar o dia das crianças”.