A técnica de enfermagem que foi flagrada fingindo aplicar a vacina contra o coronavírus em um idoso, em Votuporanga (SP), foi condenada por improbidade administrativa.

De acordo com o Tribunal de Justiça, as penas aplicadas foram de multa correspondente a duas vezes o valor da última remuneração; suspensão dos direitos políticos por três anos; e proibição de contratar ou receber incentivos do Poder Público por igual período.