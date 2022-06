Ex-prefeito de Meridiano tenta levar veículo da Prefeitura

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O ex-prefeito de Meridiano, na região de Fernandópolis, Maicon Fabiano de Oliveira, conhecido como Maicon Japonês, tentou retirar uma VW/ Kombi de dentro do Almoxarifado da Prefeitura da cidade durante a madrugada. Transtornado, ele chegou ao local que estava com o portão aberto, teve acesso a chave do veiculo e chegou a tentar sair, mas foi impedido pelo funcionário que trabalhava na noite daquele dia, fechando o portão.

Toda ação do ex-prefeito que assumiu a Prefeitura de Meridiano em 2019, quando a chapa administradora Val Rizzato e Márcia Adriano acabaram cassados pela Justiça Eleitoral, foi gravada por câmeras de vigilância e as imagens disponibilizadas a imprensa.

A atual administração de Márcia Adriano chegou a denunciar o caso a Delegacia de Polícia, pedindo a abertura de um processo de investigação para apurar o caso.

Depois de tentar sair com o veiculo para ir embora para o distrito de Santo Antônio do Viradouro, local onde mora, ela saiu da Kombi, deixando a área do almoxarifado a pé.

O fato teria ocorrido no dia 1º de junho.

A reportagem entrou em contato com o ex prefeito e ele disse que está passando por um momento difícil (depressão) e que surtou e fez este ato. Pediu desculpas e está buscando tratamento.

Região Noroeste