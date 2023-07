A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), informou que os efeitos da formação e o deslocamento de um centro de baixa pressão, com deslocamento ao oceano – ciclone extratropical, que atua na região sul do Brasil- serão sentidos no estado de São Paulo a partir desta quinta-feira, 13, e contribuirão para formação de fortes rajadas de vento, com velocidades de até 90 km/h na Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e Itapeva.