Queimada devasta canavial e fazenda, agravando crise ambiental

Um incêndio de grandes proporções devastou um canavial e parte de uma fazenda na noite de terça-feira (27), em Olímpia. As chamas, que tiveram início por volta das 18h no bairro rural Limoeiro, só foram controladas na madrugada desta quarta-feira (28) após a ação conjunta de bombeiros, Defesa Civil e brigadistas de usinas da região.

Crise ambiental se agrava

A ocorrência deste novo incêndio agrava ainda mais a crise ambiental que a região noroeste de São Paulo enfrenta. A baixa umidade do ar, com índices abaixo de 10% em alguns municípios, como Valparaíso, tem favorecido a propagação das chamas. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que a umidade fique entre 50% e 60%.

Prejuízos milionários

Segundo a prefeitura de Olímpia, os prejuízos causados pelos incêndios desde quinta-feira (22) já somam cerca de R$ 100 milhões. Cerca de 12 mil hectares de vegetação foram consumidos pelo fogo.

Suspeita de ação criminosa

As autoridades estaduais e federais suspeitam que os incêndios estão sendo causados por ação criminosa, devido à ocorrência simultânea em diferentes locais. Inquéritos foram abertos para investigar as causas dos incêndios, mas as autoridades ainda não divulgaram informações sobre possíveis motivos.

Estado de emergência

É importante lembrar que a prefeitura de Olímpia decretou estado de emergência ambiental na segunda-feira (26), em razão da gravidade da situação.