Dragon Fight agita Votuporanga neste sábado

Votuporanga se prepara para receber a sexta edição do Dragon Fight, um dos eventos mais aguardados de artes marciais da região, promovido pelo renomado mestre Edivino Lisboa, faixa preta 5° dan de kickboxing e multicampeão na modalidade. O evento, que chega à sua sexta edição, promete mais uma vez atrair uma legião de fãs dos esportes de combate.

A pesagem oficial dos atletas ocorre hoje, às 19h, em frente à loja 2 da Onix Ótica e Joalheria, na rua Pernambuco, 3.489, no coração de Votuporanga. Este momento é crucial, pois define as categorias de peso dos competidores e permite ao público um primeiro contato com os lutadores que participarão do evento.

guicheweb.com.br O grande evento, o Dragon Fight 6, será realizado amanhã, às 19h, no Ginásio Mário Covas, localizado na rua Sebastião de Lima Braga, 3.010, no bairro Pozzobon. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos através do site Guichê Web () ou nos seguintes pontos de venda: Rádio Clube, Onix Ótica e Joalheria (Pozzobon), Lord Lion Cervejaria, Academia Dragon e Náutica Moto Peças.

A edição anterior do Dragon Fight atraiu mais de 10 mil pessoas presencialmente e alcançou milhões de visualizações no YouTube e nas redes sociais, mostrando a grandiosidade e o impacto do evento na cidade. Diversas modalidades de artes marciais estarão representadas no octógono do Dragon Fight, incluindo kickboxing, muay thai, jiu-jítsu, judô, boxe, karatê e capoeira, entre outras. No total, são 12 lutas, seis de MMA e seis de kickboxing.

O Dragon Fight não apenas movimenta a cidade de Votuporanga com uma série de combates emocionantes, mas também promove a interação entre atletas e fãs, consolidando-se como um dos principais eventos de artes marciais do interior do Estado de São Paulo. “O Dragon Fight é também uma celebração da cultura marcial e um incentivo ao desenvolvimento pessoal e comunitário”, destaca Edivino.