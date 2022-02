Oportunidades são para os cargos de investigador de polícia e escrivão de polícia que contam com salário inicial de R$ 3.931,18; ao todo, são 84 vagas destinadas para região de Rio Preto

O governo do estado de São Paulo publicou no Diário Oficial edital de abertura de dois concursos públicos para Polícia Civil do Estado. Ao todo, são 2,5 mil vagas distribuídas para os cargos de investigador de polícia e escrivão. Para região de Rio Preto, são 84 vagas oferecidas nos dois concursos.

A banca responsável pelos concursos da Polícia Civil de São Paulo será a Fundação Vunesp. As inscrições estarão abertas no período de três de março a primeiro de abril e devem ser realizadas no site da Vunesp.

Em Rio Preto, são 27 vagas para o cargo de investigador e 57 para o cargo de de escrivão. Segundo o edital, as provas estão marcadas para o dia 22 de maio, em um domingo, no período da manhã. Ainda de acordo com o documento, a data poderá ser alterada em detrimento do agravamento da pandemia de Covid-19.