Diocese de Votuporanga celebra Ordenação Diaconal nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16/12), a Diocese de Votuporanga se une em oração e louvor pela Ordenação Diaconal Permanente de Luiz Carlos de Lima, Edson Luiz Rocha e Sinval Jardinete. A celebração religiosa será às 19h30 na Catedral Nossa Senhora Aparecida e presidida por Dom Moacir Aparecido de Freitas, Bispo Diocesano. Em seis anos, esta será a primeira Ordenação Diaconal Permanente na Diocese de Votuporanga.

LUIZ CARLOS DE LIMA

Natural de Tanabi – SP, tem 64 anos, filho de Pedro Lopes de Lima e Matilde Maria Pacheco de Lima (in memória), profissional de Vendas – aposentado e pequeno comerciante – casado com Rosângela Aparecida Sanches de Lima, são pais de: Matheus Sanches de Lima, Augusto Sanches de Lima e Giovana Sanches de Lima Oliveira – casada com: Almir Marcelo de Oliveira – pai dos netos: Sara Lima de Oliveira e Joaquim José de Oliveira Neto.

Reside em Votuporanga SP e pertence à Paróquia Santa Luzia, Lima apresenta como citação “Tudo o que Ele fez, é apropriado em seu tempo” ( Ecl 11,5). Sentiu o chamado para seguir a vontade de Deus ainda na infância ao ouvir e rezar a novena de Nossa Senhora Aparecida, que era transmitida pela rádio Aparecida onde o Padre Vitor Coelho de Almeida (in memoriam), presidia a celebração com amor e devoção. “Quando chegava o momento da consagração a Nossa Senhora, meu Deus, já estou emocionado, era um momento muito especial escutar aquelas palavras da consagração, ditas por aquele Sacerdote – tocava profundamente o meu coração, sentia vontade de sair pelo mundo e propagar aquela oração de consagração, para que outros pudessem sentir o mesmo que eu sentia, o toque de Deus. Hoje compreendo, que não é só o lado emocional vivido mas, foi uma semente lançada no terreno do meu coração”, disse Lima.

EDSON LUIZ ROCHA

Residente em Gastão Vidigal, Edson Luiz Rocha, pertence a Paróquia São João Batista onde começou a servir ao altar com o Padre Marcos Antônio Figueira, como ministro extraordinário da Eucaristia e também da celebração da palavra. Com os estudos da bíblia, Edson conheceu os Diáconos Permanentes e houve o desejo em seu coração.

Ao todo são 8 anos de estudos e espera para o momento da Ordenação Diaconal. “A nossa missão é permanecer unidos, presentes no meio da sociedade dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos o amor em comunidade como os primeiros cristãos que eram uma só alma e um só coração, onde todos eram perseverantes na oração, na comunhão fraterna e na fração do pão, na qual não haviam necessitados entre eles”, disse ele explicando a citação bíblica escolhida: “Para que todos sejam um” (Jo 17,21).

SINVAL JARDINETI

Ao casar aos 23 anos, Sinval e sua esposa sempre serviram a igreja em Nova Luzitânia, na Paróquia São Pedro. Após um longo período servindo como Ministro foi convidado para ser Ministro da Palavra, onde celebrava quando o padre precisava se ausentar da comunidade. A partir de uma Celebração da Palavra feita por um Diácono Permanente a convite do padre comunidade, me despertou o interesse em saber mais sobre o Ministério.

Com a citação bíblica “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5), Sinval recebe o Diaconato Permanente nesta sexta-feira (16/12). “Foram anos de estudo e preparação. Tivemos o problema da pandemia que paralisou tudo e fiquei pensando quando as coisas voltariam ao normal para que esse dia fosse possível. Finalmente estou às vésperas da ordenação e a cada dia me coloco em oração agradecendo a Deus pelo chamado que tive sabendo que não são por meus méritos, mas pura graça e misericórdia de Deus”, disse.

LEGENDA:

Sinval Jardineti, Luiz Carlos de Lima e Edson Luiz Rocha