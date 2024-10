Morador de Cardoso morre em acidente de trabalho na usina de Pontes Gestal

Um trágico acidente de trabalho vitimou Diomar Vieira, 40 anos, carinhosamente conhecido como “Pickachu” e “Lagoinha”, na manhã desta terça-feira, 15 de outubro, em uma usina de açúcar e álcool localizada em Pontes Gestal. Diomar, residente de Cardoso, estava realizando a manutenção de uma válvula que se rompeu, atingindo-o gravemente.

Ele foi imediatamente socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cardoso, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital.

Em nota, a usina lamentou o ocorrido: “Na manhã desta terça-feira (15), uma usina registrou um acidente com um colaborador, que foi atendido e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico, mas infelizmente, ocorreu um óbito. A empresa está fornecendo suporte à família e apurando as causas do ocorrido.”

Diomar era muito querido por amigos e familiares das cidades de Cardoso, Pontes Gestal e Américo de Campos. Alegre, religioso, e sempre presente na vida social das comunidades, ele deixa um grande círculo de amigos e familiares.

Mais informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve.