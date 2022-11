Caminhoneiros paralisam rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis

Caminhoneiros iniciaram na tarde desta segunda-feira, dia 31, bloqueio em mais um trecho da Rodovia Euclides da Cunha. Desta vez a manifestação acontece em frente a posto de combustível entre os municípios de Fernandópolis e Meridiano, sentido São José do Rio Preto.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, que acompanha o bloqueio, somente veiculo com carga perecível, ambulâncias, veículos de transporte coletivo e veículos de passeios estão autorizados a passar pelo local, segundo relato dos organizadores.

Por enquanto somente a pista no sentido norte-sul foi bloqueada. A pista contrária está apenas sinalizada com pneus e bandeiras do Brasil.

Em Jales, o mesmo tipo de bloqueio foi registrado na rodovia Euclides da Cunha no início da tarde de hoje.