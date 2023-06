Saev Ambiental iniciará obras na Rua Itacolomi

Autarquia modernizará a rede de abastecimento de água; serviços serão realizados no trecho entre a Rua Pernambuco e a Rua Rui Barbosa

A partir de segunda-feira (03/07), a Saev Ambiental provocará intervenções na Rua Itacolomi visando à melhoria no abastecimento de água. O trabalho consistirá na substituição da adutora que interliga a distribuição de água entre as regiões Sul e Leste de Votuporanga. Além das melhorias na setorização do sistema de abastecimento, a autarquia também modernizará a rede de abastecimento de água nas casas e estabelecimentos comerciais, por meio da troca de ramais de interligação. As obras na Rua Itacolomi serão realizadas no trecho entre a Rua Pernambuco e a Rua Rui Barbosa, início da avenida João Gonçalves Leite.

Os serviços devem durar aproximadamente 60 dias. O valor total da obra é de R$ 316.110,80, sendo R$ 136.558,80 de material e R$ 179.552,00 de obras civis, com custo total da autarquia. De acordo com o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, a adutora da Rua Itacolomi tem como principal objetivo interligar o abastecimento de água nas regiões Sul e Leste de Votuporanga. A tubulação, instalada há anos, não tem suportado a demanda da distribuição e a pressão da rede de abastecimento de água, causando diversos vazamentos e transtornos aos moradores.

“Temos constantes vazamentos registrados neste trecho da Rua Itacolomi. Estes locais possuem diversas dificuldades para a realização de manutenções e reparos, como, por exemplo, tráfego intenso de veículos. Por isso, decidimos substituir a adutora antiga fazendo uma adutora mais resistente, melhorando toda a questão operacional envolvida”, afirmou o engenheiro da autarquia.

Trânsito interditado

A partir de segunda-feira, o trânsito na Rua Itacolomi será interditado parcialmente e haverá uma pista liberada para o fluxo moderado de veículos. Entretanto, quando começar a abertura das valas não será possível nenhuma passagem de veículo neste trecho da rua durante o trabalho das equipes de profissionais. A indicação da Saev Ambiental e da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança é de que os motoristas optem por trajetos e desvios alternativos.

Abastecimento

Por conta da modernização da rede de abastecimento de água, o processo que inclui a instalação de novos ramais de interligação será realizado quadra a quadra, o que poderá causar a falta de água nos horários comerciais, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, no quarteirão que estiver em obra e adjacências.

O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, afirma que essa obra é muito importante para Votuporanga, porque aperfeiçoa e melhora o sistema de abastecimento de água no município, principalmente nas regiões Sul e Leste, garantindo excelência nos serviços prestados à população. “A Saev Ambiental busca constantemente otimizar os serviços e investir em materiais e novas tecnologias. Contamos com a compreensão da população e dos moradores da Rua Itacolomi por conta dos possíveis transtornos (entradas/saídas de veículos em casas e estabelecimentos comerciais) e lentidão no fluxo de veículos, principalmente em horários de pico.”, afirmou.