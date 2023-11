SAEV COMUNICA ENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA LEONARDO COMMAR

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Saev Ambiental informa que iniciou na terça-feira (22/11) um reparo em um trecho da rede de esgoto localizado na rua Leonardo Commar, região Norte de Votuporanga, que estava entupido. Hoje (23/11), o serviço será retomado para avaliação das medidas que devem ser adotadas.

O trânsito no local está impedido e sinalizado por conta da avaria causada no asfalto. Por isso, é importante que os motoristas redobrem a atenção no local, buscando rotas alternativas.

Vale ressaltar que este entupimento não tem nenhuma relação com o recapeamento promovido e a obra antienchente, realizada pela Prefeitura de Votuporanga e que soluciona um problema enfrentado há décadas pela população local.